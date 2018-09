Cranberries-zangeres O'Riordan verdronk in bad onder invloed van alcohol

Dolores O'Riordan, de leadzangeres van de Ierse rockband The Cranberries die in januari onverwacht overleed in Londen, is onder invloed van alcohol verdronken in bad. Dat is gebleken uit haar autopsie.

De lijkschouwer heeft de dood van O'Riordan als een ongeluk bestempeld. Op het lichaam van de 46-jarige zangeres zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op zelfdoding. Ook is er geen afscheidsbrief gevonden.

Fysieke en mentale problemen

De Britse politie liet een dag na haar dood meteen al weten dat er geen sprake was van verdachte omstandigheden, zonder verder mededelingen te doen over de doodsoorzaak.

O'Riordan kampte voor haar dood al enkele jaren met fysieke en mentale problemen. Een vriend zei dat ze enkele uren voor haar dood in een voicemailbericht nog "vol leven" klonk, grapjes maakte en uitzag naar haar plannen voor de rest van de week.

Ze was in Londen voor een korte opnamesessie. The Cranberries kregen internationale bekendheid in de jaren 90, met de excentrieke O'Riordan als frontvrouw. Een van de grootste hits van de band was Zombie. De band heeft meer dan 40 miljoen albums verkocht.