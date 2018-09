Bomenvergiftiger actief in Goor

In een woonwijk in het Overijsselse Goor zijn zes monumentale eiken vergiftigd. Er zijn gaten in de bomen geboord waarna er een giftige substantie in is gegoten. Wie dat heeft gedaan is niet bekend. Buurtbewoners vermoeden dat het iemand uit de buurt is die last heeft van overhangende takken of minder zon heeft door de bomen.

Er is bij de politie aangifte gedaan van vernieling. De totale schade wordt geschat op een ongeveer 40.000 euro.

De gemeente Hof van Twente heeft een bomenverzorgingsbedrijf ingeschakeld die de eiken van meer dan 100 jaar oud heeft teruggesnoeid om gevaar voor voorbijgangers te voorkomen. "Door het gif zullen de bomen uiteindelijk afsterven en het dode hout kan voor gevaar zorgen als het naar beneden valt", zegt bomenverzorger Henk Jansen tegen RTV Oost.

Buurt-app

Een omwonende heeft de schade aan de bomen zelf ontdekt. Buurtbewoner John Hommersom: "Iemand die de hond aan het uitlaten was, vond het opmerkelijk dat de bomen er niet zo uitzagen als zou moeten en kwam er ook achter dat er gaten in de bomen waren geboord. Hij heeft het in de buurt-app geplaatst waarna de gemeente en ook de politie is ingeschakeld."

Wijkagenten gaan extra surveilleren om te kijken of de dader of daders gepakt kunnen worden. De buurtbewoners verwachten daar niet veel van. Hommersom: "Het werk is hier wel gedaan dus daar hoeft hij het niet meer te proberen. Mogelijk dat hij elders nog zijn slag slaat en dat hij dan wel kan worden betrapt."