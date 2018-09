Inventieve Cubanen gebruiken goedkope condooms als dobbers en elastiekjes

Over het algemeen is er in de Cubaanse supermarkt geen sprake van overvloed. Als er al geïmporteerde producten liggen, zijn ze vaak te duur voor de Cubanen, die gemiddeld 30 dollar per maand verdienen.

Een uitzondering zijn condooms. Die worden uit Azië geïmporteerd en flink door de overheid gesubsidieerd. Een pakje condooms van drie stuks kost hierdoor slechts 4 dollarcent, waardoor iedereen ze kan kopen.

Condooms zijn sterk en elastisch en worden daarom nu niet alleen meer ingezet voor veilige seks. Ook vissers, kappers en zelfs wijnmakers hebben er wat aan: