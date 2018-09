'Amsterdamse criminelen aangehouden voor dubbele liquidatie in Spanje'

Twee bekende Amsterdamse criminelen zijn aangehouden vanwege een dubbele liquidatie twee jaar geleden in de Spaanse stad Malaga. Dat schrijft Het Parool. De moorden eisten het leven van een Colombiaans stel. De liquidatie zou verband houden met drugs.

Volgens het dagblad gaat het om de criminelen Abdelhamid A. en Hicham M. Abdelhamid A. is opgepakt in Spanje, samen met een Noorse medeverdachte. Hicham M. zat in Nederland al vast vanwege betrokkenheid bij twee liquidaties en een moordpoging. Hij is in zijn cel aangehouden.

Gerucht

Binnen het criminele circuit ging volgens Het Parool al langer het gerucht dat de twee Amsterdammers betrokken waren bij de dubbele liquidatie in Malaga. Voor het onderzoek had de Spaanse politie volgens een ingewijde de beschikking over onder meer e-mails uit een beveiligde telefoon.

Het OM kreeg deze mails in handen door de inbeslagname van een computerserver in Canada. De informatie wordt gebruikt voor het oplossen van verschillende liquidaties en moordpogingen, vooral in het Amsterdamse criminele circuit.