'Deze schetsen van Rubens zijn veel dynamischer dan zijn schilderijen'

In het Boijmans van Beuningen in Rotterdam is vanaf zaterdag de tentoonstelling Pure Rubens te zien. Het is het grootste overzicht van Rubens' olieverfschetsen in ons land in 65 jaar. "Dit is heel bijzonder", zegt conservator Friso Lammertse. "Ik ben dol op deze schetsen."

De tentoonstelling is met 65 olieverfschetsen en 30 tekeningen erg uitgebreid. De verzameling die Boijmans van Beuningen bezit, is uniek voor Nederland en behoort tot de beste ter wereld.

"Er gaat altijd iets verloren bij die grote schilderijen", zegt Lammertse. "Deze werken zijn zo snel en veel dynamischer. De vaart die hij in die schilderijen wilde houden, blijft in de schetsen veel beter bewaard, want als je alles heel precies schildert, wordt het heel stijf."

In onderstaande video toont verslaggever Peer Ulijn de indrukwekkende schetsen van Rubens: