Giftige chroom-6-verf in meerdere overheidsgebouwen

Verf met het kankerverwekkende chroom-6 is in meerdere Nederlandse overheidsgebouwen gebruikt. Minister Bruins van Volksgezondheid heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het is nog onbekend om welke gebouwen het gaat. Het personeel dat mogelijk in aanraking is gekomen met de verf, is ingelicht.

Het gaat om personeel bij Rijkswaterstaat, de Dienst Justitiƫle Inrichtingen, Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gekeken of "op hun terrein extra maatregelen nodig zijn", zo staat in de brief.

Begin vorige maand werd al bekend dat de RIVM onderzoekt of gedetineerden en medewerkers van gevangenissen zijn blootgesteld aan gevaarlijke doses chroom-6.