Een 'bevroren' tutu: kunst van de bodem van de Dode Zee

Een tutu of ballerinaschoenen verwacht je niet zo snel op de bodem van de Dode Zee. Toch dreven ze daar de afgelopen jaren, als onderdeel van een kunstproject van Sigalit Landau. De 49-jarige Israƫlische liet objecten 'weken' in het zout van de zee om ze vervolgens te laten drogen.

De objecten, waaronder ook verschillende muziekinstrumenten, zijn met metalen frames en gewichten zo diep mogelijk in de zee getakeld. Door de hoeveelheid zout in het water kwamen de spullen 'gekristalliseerd' naar boven. Vervolgens droogde het zout op in de zon, waardoor alles er als bevroren ging uitzien. De tutu weegt zelfs 200 kilo.

De sculpturen zijn volgend jaar in het museum te zien, maar in de video zie je ze al uit het water komen: