Ook man met kinderwens moet drank laten staan: 'Zwanger worden doe je samen'

Wel zeker is dat alcoholgebruik slecht is voor de zaadproductie. "Helemaal niet drinken is het beste. Maar je hoeft echt niet helemaal als een monnik te leven, hou het op één of twee consumpties per dag. Het probleem is echter dat mannen vaak op vrijdag of zaterdag de week doornemen. En dan gaat het hard. Dat is slecht voor de zaadfabriek, die door veel alcohol wordt stilgelegd."

Alcohol onderdrukt de productie van het LH-hormoon, dat de testikels aanstuurt, legt de gynaecoloog uit. "Daarnaast heeft alcohol een toxisch effect. Niet alleen de hoeveelheid zaadcellen neemt door alcohol af, ook de kwaliteit. Dat betekent dus minder gezonde zaadcellen."

Het negatieve effect is niet te vergelijken met een kater waar je een dagje last van hebt. "Alcohol is giftig. Je legt de fabriek langere tijd stil."