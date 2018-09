Gps-tracker voor huisdier populair, maar Dierenbescherming ziet ook nadelen

Webwinkel Bol.com ziet de afgelopen weken bijna een verdubbeling in het aantal verkochte gps-trackers. "Dat is ten opzichte van het begin van 2018", zegt de winkel. Ook bij dierenwinkel Pets Place zien ze een flinke stijging. "In augustus introduceerden wij een gps-tracker in onze webshop. Vorige maand verkochten we er in totaal 330. De afgelopen vijf dagen hebben we al zeventig trackers verkocht."

Volgens Nagtegaal van de Dierenbescherming is de stijging te verklaren door een behoefte aan gemoedsrust bij eigenaren. "Net zoals je dat niet wilt met je kind, wil je de hond of kat ook niet kwijt zijn. Mensen hechten steeds meer aan hun huisdier." Pets Place vult aan: "Gps-trackers zijn de laatste tijd lichter en goedkoper geworden. Ook zijn ze makkelijker verkrijgbaar en bieden bijhorende apps steeds meer inzichten."

Toch is de Dierenbescherming niet laaiend enthousiast over de apparaatjes. Nagtegaal: "Het zijn kwetsbare spullen. Dieren kunnen de gps-tracker verliezen en daarnaast is de batterijduur beperkt. Met name voor katten zijn de trackers nog best zwaar om de nek. Katten zijn dieren die zich vaak door kleine kiertjes manoeuvreren en met een chip is er een grotere kans dat ze ergens blijven haken. Deze nadelen zijn momenteel nog niet te voorkomen."