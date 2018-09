Ex-vriendin D66-leider Pechtold stapt op als duoraadslid

Anne Lok, de ex-vriendin van D66-leider Alexander Pechtold, is opgestapt als duoraadslid namens D66 in de gemeenteraad van Meppel. Ze schrijft in haar ontslagbrief aan de burgemeester van Meppel, die in handen is van De Stentor, dat ze binnenkort "zo besmeurd zal zijn" door Pechtold dat ze niet meer kan functioneren in de raad.

Lok heeft ook haar lidmaatschap van D66 opgezegd, bevestigt de partij. Pechtold laat via zijn woordvoerder weten zich "absoluut niet te herkennen" in het beeld dat Lok in de brief schetst.

Labiel en gestoord

Lok was als duoraadslid niet gekozen in de Meppelse gemeenteraad, maar hielp de fractie met bijvoorbeeld commissiewerk of ze vertegenwoordigde D66 tijdens commissievergaderingen.

De 36-jarige vrouw schrijft in haar brief dat ze een relatie had met Pechtold "die op een voor mij zeer pijnlijke wijze is beƫindigd". Ze kreeg naar eigen zeggen onlangs het gevoel dat Pechtold haar daarna als "labiel en gestoord" poogde weg te zetten.