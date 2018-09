Acht vogelsoorten in de afgelopen jaren uitgestorven

Van acht vogelsoorten is het vrijwel zeker dat ze de afgelopen jaren in het wild zijn uitgestorven, blijkt uit een studie van Birdlife International. Hiermee zijn er sinds 1500 ongeveer 187 vogelsoorten in het wild verdwenen.

Vijf van de acht soorten leefden in Zuid-Amerika. Onderzoekers noemen ontbossing en jacht als oorzaken van de verdwijning. Ook speelt de komst van uitheemse vogels mee, die de andere soorten verdrijven.

Een van de uitgestorven soorten is de Spix' ara, een felblauwe ara die de hoofdrol speelt in de kinderfilm Rio. De vogelsoort kwam alleen voor in Brazilië, en werd in het wild voor het laatst gezien in 2000. Er leven nog wel enkele Spix' ara's in gevangenschap.

Volgens het rapport van Birdlife International raakt het voortbestaan van een groeiend aantal vogelsoorten in gevaar. Van ongeveer 40 procent van de vogelsoorten krimpt de populatie. Op de Rode Lijst van de natuurbeschermingsorganisatie IUCN staan momenteel 1469 vogelsoorten die met uitsterven worden bedreigd. Dit is een op de acht vogelsoorten.