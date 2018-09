Blok na nieuwe excuses: de weg vooruit is helder

Minister Blok vindt dat hij nog geloofwaardig kan functioneren als bewindsman van Buitenlandse Zaken. In het Kamerdebat over zijn omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving zei hij dat hij inmiddels met een groot aantal collega's in het buitenland heeft gepraat.

Volgens Blok was de houding van veel van hen: "Als je een fout maakt, geef je die toe, bied je je verontschuldigingen aan en waar schade is, herstel je die." De minister voegde eraan toe: "De agenda is bomvol, er zijn geen afspraken afgezegd. Mijn eigen inschatting is dat op deze manier de weg vooruit helder is."

Blok herhaalde in het debat dat zijn uitspraken onzorgvuldig en ongelukkig waren. Hij bood nog eens zijn excuses aan en hij benadrukte dat hij de onzorgvuldige woorden heeft teruggenomen.

Prikkelen

Blok zei twee maanden geleden op een besloten bijeenkomst voor Nederlandse medewerkers van internationale organisaties onder meer dat hij geen voorbeeld kent van een multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband bestaat. Dat leverde hem veel kritiek op en een Kamermeerderheid wil weten wat hij nu precies wilde zeggen.

De minister benadrukte nog eens dat zijn uitspraken voor een deel bedoeld waren om te prikkelen, en dat hij de scherpte van de discussie heeft opgezocht. maar dat hij ongelukkige en onzorgvuldige illustraties en woorden heeft gebruikt en dat hem dat spijt.

Randen opgezocht

Blok zei dat zijn speech erover ging dat de internationale samenwerking onder druk staat. "Ik zie het als mijn taak die bedreiging te benoemen en aan te pakken met mensen die daar dagelijks mee werken, en te analyseren."

Bij de beantwoording van vragen op de bijeenkomst daarover heeft hij naar eigen zeggen de randen opgezocht en is hij daar soms ook overheen gegaan, "met het doel om niet te blijven hangen in formele beantwoordingen, maar elkaar echt de nieren te proeven".

De minister zei in de Kamer verder dat hij de uitspraak dat "het diep in onze genen zit dat we een overzichtelijke groep willen hebben en dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onbekende mensen" niet had moeten doen. Het debat daarover had hij aan wetenschappers en aan biologen moeten overlaten, vindt hij nu.