Google Chrome helpt vanaf nu betere wachtwoorden te bedenken

Voortaan gaat Google Chrome je helpen om bij de registratie van online accounts sterkere wachtwoorden te gebruiken. De browser van de zoekgigant heeft gisteravond een update gekregen (versie 69). Deze is ingrijpender dan normaal gesproken, om te vieren dat Chrome 10 jaar bestaat.

Zodra je een nieuw wachtwoord moet aanmaken, zal Chrome er een aan je voorstellen. Dat zal niet 'hoi123' of iets anders zijn dat simpel te raden is, maar een willekeurige reeks cijfers en tekens. Het gebruik van makkelijk te raden wachtwoorden is al jaren een probleem, want daardoor is het voor hackers makkelijk om gegevens te pakken te krijgen.

Geen wachtwoorden onthouden

Het doel is niet dat je het wachtwoord wat Chrome bedenkt onthoudt. In plaats daarvan is het idee dat je de browser overal gebruikt, zowel op je pc als op je telefoon. De app zorgt er vervolgens voor dat je overal kunt inloggen - omdat de browser het wachtwoord onthoudt.

Chrome is niet de enige browser die dit aanbiedt: in Safari van Apple kan het al jaren. Chrome is wel marktleider, waardoor de verandering een grotere impact zal hebben dan als een kleinere browser een dergelijke functie aanbiedt. Je kunt ook sterke wachtwoorden laten bedenken door een wachtwoordmanager, zoals LastPass en 1Password. Het voordeel daarvan is dat die los van browsers werken.

Uiterlijk veranderd

Google heeft ook het uiterlijk van zijn browser licht vernieuwd. Het gaat om subtiele veranderingen, zoals rondere hoeken. Ook belooft het bedrijf slimmere zoekantwoorden direct in adresbalk.