Neergestoken Amerikaanse toeristen bedanken Amsterdamse politie

De twee Amerikaanse toeristen die vrijdag op station Amsterdam CS door een geradicaliseerde moslim werden neergestoken, hebben in een verklaring de politie bedankt voor het snelle optreden. "De agenten bleven de hele tijd bij ons, we kunnen ze niet genoeg bedanken voor wat ze hebben gedaan om ons leven te redden", staat in de verklaring.

Ook bedanken ze de familierechercheurs van de politie. Die hebben ervoor gezorgd dat hun familieleden in de VS voortdurend op de hoogte werden gehouden van de laatste ontwikkelingen en ze hebben onderdak geregeld toen familieleden werden overgevlogen naar Nederland.

Verder wordt het medisch personeel in het ziekenhuis bedankt, net als de hulpverleners die er meteen na de aanslag in het station bij waren.

Islam wordt beledigd

Het is niet duidelijk hoe het nu precies met de twee Amerikanen is; daarover wordt in de verklaring niets geschreven.

De twee Amerikanen werden neergestoken door Jawed S.. Die was speciaal naar Nederland gekomen om hier een aanslag te plegen, omdat hij vindt dat in Nederland voortdurend de islam wordt beledigd. Volgens zijn advocaat ging het bijvoorbeeld om video's die door PVV-leider Geert Wilders online zijn gezet en de door hem aangekondigde wedstrijd om cartoons van de profeet Mohammed te maken.