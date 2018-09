200 bomen in België gekapt door communicatiefout

In België zijn door een communicatiefout tussen een aannemer en het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 200 beuken langs de snelweg gekapt.

Langs de op- en afrit bij de snelweg bij Torhout stonden sinds 2003 twee rijen met beuken, schrijven Belgische media. Eigenlijk moest er alleen een rijtje bomen dicht bij de weg sneuvelen vanwege de veiligheid voor automobilisten en andere chauffeurs. Maar door een fout in de communicatie tussen een aannemer en de Belgische autoriteiten gingen alle bomen tegen de vlakte.

'Dit is zo jammer'

De wethouder van Natuur in Torhout heeft woedend gereageerd. "Wat hier is gebeurd, kan echt niet", reageert ze. "Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer is er op geen enkele manier over deze kaalslag met ons gecommuniceerd, laat staan overleg gepleegd. Dit aanvaarden we niet. Dat de kaalslag komt door foute communicatie binnen de AWV, maakt het voor ons alleen maar pijnlijker. Dit is zo jammer."

Het is niet duidelijk of er andere bomen terug worden geplaatst. De inmiddels gekapte bomen verdwijnen deze week nog in de hakselaar. Het agentschap heeft excuses aangeboden.