Agnes Jongerius: waar blijft EU-geld voor Sint Maarten?

PvdA-Europarlementariƫr Agnes Jongerius wil weten waar het beloofde EU-geld voor Sint-Maarten blijft. Het is een jaar geleden dat het eiland werd getroffen door de orkaan Irma, die grote schade aanrichtte. Daarna werd internationale steun toegezegd, maar daarvan zou weinig zijn terechtgekomen.

"Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft de eilandbewoners afgelopen jaar een belofte gedaan en die moet hij nakomen. Het belangrijkste is dat de inwoners van Sint-Maarten een veilig onderkomen hebben", zegt Jongerius.

Het orkaanseizoen is weer begonnen en daarom moet volgens de oud-vakbondsvrouw snel worden begonnen met de wederopbouw van het eiland. Veel schade is nu nog niet hersteld.

Nederlands hulpgeld

Er is dit jaar al wel Nederlands hulpgeld aan Sint-Maarten betaald. Het ging om 110 miljoen euro. Dat geld was eind vorig jaar al beschikbaar, maar de Nederlandse regering had voorwaarden gesteld waaraan Sint-Maarten moest voldoen.

Het autonome land binnen het koninkrijk moest een integriteitskamer instellen om corruptie tegen te gaan en het moest extra grensbewaking instellen. Pas na een paar maanden stemde Sint-Maarten daarmee in.

Agnes Jongerius heeft de Europese Ombudsman gevraagd om in te grijpen en de Europese Commissie tot actie te bewegen.