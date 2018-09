'Vrouwen willen leeftijdsgrens ivf omlaag'

Als het aan de meeste vrouwen ligt, gaat de uiterste leeftijd waarop vrouwen zwanger kunnen raken door een ivf-behandeling omlaag. Dat blijkt uit een enquête onder 16.000 vrouwen die zwanger willen worden, nu zwanger zijn of in de afgelopen twee jaar een kind hebben gekregen.

De enquête is uitgevoerd door het EenVandaag Opiniepanel voor tv-programma Hoe Bevalt Nederland?

Momenteel ligt de leeftijdgrens voor een ivf-behandeling op 50 jaar. 77 procent van de ondervraagde vrouwen vindt dat die leeftijd moet worden verlaagd naar 45 (30 procent) of 40 jaar (47 procent).

Als argument noemen de ondervraagde vrouwen dat iemand alleen een kind door ivf zou mogen krijgen als zij biologisch nog vruchtbaar is. Er zijn dan minder risico's voor moeder en kind.

Uitstellen

Ook vinden de vrouwen dat het krijgen van kinderen dankzij de beschikbaarheid van ivf niet bewust uitgesteld moet worden. "Want ivf is wel een dure methode. Die moet vooral beschikbaar zijn voor stellen met serieuze vruchtbaarheidsproblemen", aldus de vrouwen in het Opiniepanel.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen, steeg vorig jaar naar 29,8 jaar, heeft het CBS becijferd. Dat is ruim drie jaar ouder dan vrouwen die dertig jaar geleden voor het eerst moeder werden.

Het CBS zag in 2017 de grootste daling van het aantal geboorten bij jonge vrouwen tussen de 20 en 30 jaar. Zij stellen hun moederschap uit. Bij vrouwen boven de 35 jaar nam het aantal geboorten juist licht toe.

"Volstrekt verantwoord"

Volgens gynaecoloog Jesper Smeenk, verbonden aan het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, is het "volstrekt verantwoord" voor een vrouw om zwanger te worden op haar vijftigste. "Potentiële moeders worden goed gescreend, het moet een gezonde vrouw betreffen en de zwangerschap wordt goed begeleid", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Smeenk plaatst enkele nuances bij de enquête. Zo komt het maar zelden voor dat een vrouw van 50 zijn praktijk binnenstapt met een kinderwens, ook al werd in 2016 al de uiterste ivf-leeftijd opgerekt van 45 naar 50 jaar.

"Daarnaast gaat het hier over iets persoonlijks", zegt hij. "Vaak zitten er verdrietige verhalen en tal van lastige afwegingen achter het besluit van vrouwen om op latere leeftijd nog zwanger te geraken en zijn er goede redenen - inhoudelijk en medisch - het te doen." Het is volgens Smeenk lastig daar als groep "vanuit een eigen belevingswereld" een oordeel over te vellen.

Selecteren

In 1983 kwam in Nederland de eerste ivf-baby ter wereld. Sindsdien heeft de technologie zich in rap tempo ontwikkeld. Zo kunnen baby's tegenwoordig voor de geboorte al onderzocht worden op erfelijke aandoeningen.

Een goede zaak, vindt driekwart van de bevraagde vrouwen in het zwangerschapsonderzoek. Het selecteren van embryo's op uiterlijke kenmerken of geslacht gaat acht van de tien vrouwen wel te ver.

Meer echo's

Behalve over ivf-dilemma's werden de vrouwen ook bevraagd over algemenere zwangerschapsthema's, zoals het aantal echo's. Graag zouden zwangere stellen meer echo's willen. In Nederland wordt een zwangerschap in de regel twee keer gecontroleerd met een echo: bij de termijnecho (na zo'n tien weken) en bij de twintigwekenecho.

Zorgverzekeraars vergoeden vaak ook alleen die twee echo's. Maar met name tussen de twintigwekenecho en de bevalling hebben stellen vaak behoefte aan nog een echo ter geruststelling.