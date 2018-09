Jeugd is gelukkig, houdt van een drankje en gebruikt minder vaak condoom

Condoomgebruik

De onderzoekers vragen ook wanneer de jongeren starten met seks. Daarin is de afgelopen vier jaar niet veel veranderd. Gemiddeld zo'n tien procent van de jongeren onder de 17 heeft ooit seks gehad. Van de 16-jarigen heeft 23 procent het al een keer gedaan.

Opvallend is wel dat het condoomgebruik onder hen sterk is afgenomen. In 2009 gebruikte ruim 80 procent van de jongeren die al seks hadden een condoom, afgelopen jaar was dat 55 procent. Je ziet dit over de hele linie afnemen. Het hangt dus niet samen met andere variabelen zoals sekse, schoolniveau, migratieachtergrond of gezinswelvaart. De reden voor de afname is niet onderzocht. Volgens de onderzoekers kan het teruglopend condoomgebruik mogelijk komen doordat de Veilig Vrijen-campagnes in 2011 zijn gestopt.