Nieuw boek: adviseurs noemen Trump 'idioot' en verstoppen papieren

Belangrijke veiligheidsadviseurs zijn volgens Woodward vooral bezorgd over Trumps gebrek aan kennis van internationale politiek. Zo zou hij na een gifgasaanval door Assad in 2017 hebben geroepen dat hij de Syrische president wilde vermoorden. "Laten we hem omleggen", zou Trump hebben gezegd.

De president zou ook meermaals medewerkers hebben uitgescholden, onder wie minister van Justitie Jeff Sessions.

Opmerkelijk telefoongesprek

In een opmerkelijk telefoongesprek dat eveneens door de Washington Post is gepubliceerd, vertelt Woodward de president dat hij meerdere keren om een interview met hem heeft gevraagd. De journalist, die al sinds 1971 voor The Post werkt, deelt mee dat hij een boek over hem heeft geschreven waarin hij er slecht vanaf komt.

Verschillende media wijzen erop dat het beeld dat Woodward in zijn boek schetst in grote lijnen overeenkomt met dat in het boek Fire and Fury van de journalist Michael Wolff. Critici zeiden na publicatie dat Wolff details verkeerd had beschreven of had verdraaid. Gezien de staat van dienst van Woodward, is de verwachting dat Fear een betrouwbaarder beeld schetst.