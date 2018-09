Mysterieuze kangoeroe op vrije voeten in Oostenrijk

Omdat dat nog niet is gelukt, is ook nog niet duidelijk om wat voor soort kangoeroe het gaat. Een bioloog zei tegen Oostenrijkse media dat ze vermoedt dat het een Bennett-boomkangoeroe is. Ze zegt dat het dier prima kan overleven in de Oostenrijkse natuur, ook als de temperaturen dalen.

Hoewel de inwoners van Mühlviertel verrast zijn door de kangoeroe, is het niet de eerste keer dat zo'n dier wordt gezien in Noord-Oostenrijk. In 2015 verschenen ook berichten over een loslopend exemplaar. Het bleek om een huisdier te gaan dat in Duitsland was ontsnapt.

De Oostenrijkse politie hoopt dat de eigenaar van deze kangoeroe zich binnenkort meldt.