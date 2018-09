Van FIFA naar boek: e-sporter Koen Weijland maakt de balans op

De vijfvoudig Nederlands kampioen FIFA werd twee jaar geleden door Ajax benaderd om als e-sporter voor de club te komen spelen. Daarvoor was hij al in 2010, 2011 en 2015 de nummer 1 van de wereld. "Het is zo gestoord hoe hard het allemaal is gegaan."

Weijland is altijd al dol geweest op voetbal. "Ik vond FIFA een leuke game en toen in 2009 de optie kwam om online te spelen ging het ineens snel." Hij wilde op de wereldranglijst terechtkomen. Dat lukte en hij ging ook steeds vaker met vrienden naar toernooien door het hele land. "Dan kon je een paar honderd euro winnen."

YouTube-carrière

Uiteindelijk deed hij in 2010 mee aan het NK FIFA en daarna mocht Weijland namens Nederland naar het wereldkampioenschap in Zuid-Korea. "Toen ik daar stond, wist ik dat ik dit nog wel even ging doen."

'Even' werd acht jaar. Inmiddels staat hij niet meer onder contract bij Ajax en richt hij al zijn pijlen op YouTube. Meer dan 100.000 abonnees kijken op zijn kanaal hoe Weijland onder meer potjes FIFA speelt. "Op zondag ga ik na de televisiesamenvattingen live en dat vinden mensen blijkbaar leuk."