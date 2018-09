Meer veiligheid voor zorgpersoneel Bosch en Duin door nieuwe buslijn

Er komt speciaal vervoer voor het personeel van de zorginstellingen in Bosch en Duin. Aanleiding is de moord op de 25-jarige Anne Faber, vorig jaar september. De dader, Michael P., werd behandeld in een instelling in Den Dolder. Het personeel van de instellingen in de buurt voelt zich na de moord niet meer veilig.

Het buurtschap Bosch en Duin heeft geen openbaar vervoer. Daarom moeten personeelsleden van de zorginstellingen nu anderhalve kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. De instellingen besloten een jaar geleden op zoek te gaan naar een alternatief. Gisteren werd er een intentieverklaring voor maatwerkvervoer getekend.

Drie momenten

Het gaat om een proef van een paar maanden die in oktober van start gaat. Bij vijf instellingen komt er een halte. Het vervoer wordt op drie momenten van de dag aangeboden: rond het begin en einde van de ochtenddienst en het begin van de nachtdienst.

Wethouder Catsburg zegt in het AD dat de nieuwe verbinding geen openbaar vervoer mag heten. De bewoners van Bosch en Duin hebben geen bezwaar tegen de proef, mits er geen grote bus door de straten gaat rijden. Ze mogen zelf ook gebruikmaken van het vervoer, maar de verwachting is dat dit niet vaak zal gebeuren.