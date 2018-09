Politie scherpt advies aan jongeren aan: stop met sexting

De politie adviseert jongeren te stoppen met sexting, het online verspreiden van erotische foto's en video's. Tot nu toe werd geadviseerd dat alleen in een vertrouwde omgeving te doen, maar de politie heeft die richtlijn nu aangescherpt.

"Inmiddels zien we een groeiend aantal jongeren dat erg ongelukkig wordt van sexting", zegt Yet van Mastrigt, zedenexpert van de Nationale Politie, in het NOS Radio 1 Journaal. "Soms zien ze het leven zelfs niet meer zitten."

Tips om niet herkenbaar in beeld te komen op erotische foto's en video's, laat de politie ook los. "We hebben voorbeelden van hoe foto's online worden vergeleken om te achterhalen om wie het gaat. Littekens en moedervlekken worden omcirkeld, met vernederende teksten erbij."

Volgens Van Mastrigt ben je op die manier nooit onherkenbaar, zelfs als je hoofd niet op de foto's staat. "Als mensen kwaad willen, dan zoeken ze het uit tot op het bot."

Kinderpornografie

Van Mastrigt wijst erop dat de beelden niet alleen onder groepen jongeren worden verspreid. "We zien ook dat pedoseksuelen op dit soort foto's azen. Minderjarigen zijn onvoldoende in staat om te overzien wat er met hun foto of filmpje kan gebeuren. Op het moment dat de beelden online staan, kunnen ze wereldwijd worden verspreid en is het leed geschied. Dat vinden we heel heftig om te zien."

De politie heeft samen met het Openbaar Ministerie een leidraad opgesteld rond sexting en kinderpornografie. "De zware zaken, zoals dwang en afpersing, pikken we eruit. Het lagere niveau is bijvoorbeeld wanneer een kind de beelden zelf heeft verspreid, maar de heftige gevolgen niet heeft voorzien. Elke zaak is maatwerk, maar het advies is in ieder geval: doe het niet."