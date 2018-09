Grote politieactie tegen crimineel netwerk in Almelo

In Almelo is sinds vanochtend 05.00 uur een grote politieactie gaande. Ruim 450 medewerkers van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente zijn in de wijk Nieuwstraatkwartier aanwezig.

Volgens burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo draait de actie om de ontmanteling van een groot crimineel netwerk in de wijk. "Het gaat om ondermijning, crimineel geld dat verdiend wordt door witwassen en socialezekerheidsfraude", zegt hij tegen RTV Oost.

Explosieven gebruikt

Tijdens de actie worden gelijktijdig op meerdere plaatsen woningen, garages en loodsen doorzocht. In sommige gevallen gebruikte de politie explosieven om toegang tot de panden te krijgen. Er zijn meerdere mensen aangehouden en vastgezet. De politie maakt later vanochtend meer bijzonderheden bekend.