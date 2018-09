Personeel in de zorg loopt sneller weg en is vaker ziek

Werknemers in de zorg nemen steeds vaker ontslag om ergens anders te gaan werken. Dat kan bij een andere zorginstelling zijn waar meer wordt betaald, maar soms kiezen ze ook voor heel ander werk. Naast het verloop is ook het verzuim in de zorg in vijf jaar niet zo hoog geweest.

De cijfers worden gemeld door onderzoeksbureau EY in de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018. Het personeelsverloop ligt op ruim 13 procent en het ziekteverzuim op bijna 6 procent. In de ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg is het verzuim het hoogst. Het verloop ligt daar met 15 procent ook hoger dan in andere takken van de zorg.

De paniek lijkt bij sommige zorginstellingen groot. "We zien dat mensen door de ene zorgverlener worden weggekocht bij de andere door ze een hoger salaris te bieden", zegt Rob Leensen van EY. "Nog niet op hele grote schaal, maar het begint wel een beetje een vechtersmarkt te worden."

Oververtegenwoordigd

Door de bloeiende economie is er in meerdere sectoren een tekort aan mensen. Maar de zorg is wel oververtegenwoordigd. Vijf van de tien beroepen waar grote tekorten zijn, zijn zorgberoepen, zoals wijkverpleegkundigen of psychiaters.

"Ik heb deze zomer zelf een dienst gedraaid", zegt directeur Jan van Wirdum van Almata in Ossendrecht. In zijn gesloten instelling voor jeugdzorg zitten zo'n zestig jongeren en werken ongeveer 110 mensen. "En ik niet alleen, ook andere collega's die het normaal niet meer doen, hebben groepen begeleid. Anders kregen we de roosters niet rond."

Van Wirdum ziet het verloop ook toenemen. "Mensen stappen bijvoorbeeld over naar de ambulante zorg, waar de werktijden aantrekkelijker kunnen zijn. En het is heel lastig vacatures in te vullen. Als je dan ook nog een zieke hebt, ontstaat er meteen een groot probleem."

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Om mensen te behouden, hebben ze bij Almata enkele extra secundaire arbeidsvoorwaarden ingevoerd. "Je kunt bijvoorbeeld gunstig vakantiedagen laten uitbetalen of juist gunstig extra vakantie inkopen", zegt directeur Van Wirdum.

Al denkt de directeur dat het misschien nog belangrijker is dat mensen voldoening halen uit hun werk. "Door het tekort aan mensen moet je nu weleens met grotere groepen werken. Dan is het alweer moeilijker om iets te bereiken. Schaalverkleining is echt nodig om het werk aantrekkelijker te maken."