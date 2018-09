Bijna 90 dode olifanten gevonden in Botswana

In de buurt van een natuurreservaat in Botswana zijn de karkassen van 87 olifanten gevonden. Natuurbeschermers van Elephants Without Borderszeggen tegen de BBC dat ze nog nooit zo'n grote strooppartij in Afrika hebben aangetroffen.

Volgens een onderzoeker zijn de olifanten gedood om het ivoor van hun slagtanden te bemachtigen. De meeste dieren zijn de afgelopen weken afgeslacht. In hetzelfde gebied, in de buurt van het Okavango Delta-reservaat in het noorden van Botswana, werden ook vijf witte neushoorns gedood door stropers.

Elephants Without Borders besloot controlevluchten uit te voeren in het gebied na berichten van de lokale bevolking dat de stroperij flink was toegenomen. Dat het aantal dode dieren zo groot zou zijn, hadden de onderzoekers niet verwacht. "Ik val om van verbazing", zegt een van hen.

Minder bescherming

Botswana heeft met zo'n 130.000 olifanten de grootste populatie van deze dieren ter wereld. In het verleden waren olifanten hier vergeleken met andere Afrikaanse landen redelijk veilig voor stropers, maar natuurbeschermers merken dat dat de laatste jaren is veranderd. Mogelijk komt dat doordat de regering van Botswana minder mensen en middelen inzet om dieren te beschermen.