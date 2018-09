NVWA erkent aansprakelijkheid voor dood 4-jarige Maurycy

In 2013 inspecteerde de NVWA de speelhal, daarbij bleek dat er bij het bewuste speeltoestel geen certificaten van goedkeuring waren. De eigenaar van de speelhal beloofde die na te sturen, maar dat is nooit gebeurd. De NVWA heeft als richtlijn dat in zo'n geval het toestel moet worden verzegeld, maar deed dat niet. Ook is er nooit een nacontrole van de speelhal geweest.

Nieuwe informatie

De NVWA hield bovendien lang vol dat het bewuste speeltoestel tijdens de controle niet aanwezig was. Volgens de NVWA bleek pas afgelopen zomer uit nieuwe informatie, dat het toestel wel degelijk aanwezig was bij de inspectie in 2013.

De NVWA erkent dat zowel de inspectie in 2013, als het handelen erna voldeden niet aan de eisen. De organisatie biedt de ouders van de jongen excuses aan en gaat met ze in gesprek over een regeling. De ouders hadden de NVWA eerder al aansprakelijk gesteld en eisen een schadevergoeding.

Het OM zei eerder de NVWA niet te vervolgen, wel loopt er een strafzaak tegen een kleuterleidster en twee medewerkers van de speelhal. Zij worden verdacht van dood door schuld.