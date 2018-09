Morgenmiddag geen publiek welkom in Tweede Kamer

De publieke tribune van de Tweede Kamer zal morgen, bij de eerste debatten na de vakantie, leeg zijn. Kamervoorzitter Arib heeft besloten dat bezoekers niet welkom zijn vanwege de aangekondigde staking van politieagenten. Normaliter zorgt de politie voor de veiligheid in het gebouw.

Ook worden er niet, zoals elke dinsdag, petities aangeboden aan Kamerleden. De vergaderingen gaan wel gewoon door. De politieagenten voeren actie voor een nieuwe cao.

"Het doorgaan van de vergaderingen is een groot goed", zegt Arib. "Het is jammer dat we genoodzaakt zijn het gebouw tijdelijk te sluiten voor bezoekers die uit het hele land naar Den Haag komen."

De vergaderingen, waaronder het wekelijkse vragenuur, zijn wel gewoon te volgen via NPO 1, NPO Politiek en de website van de Tweede Kamer.