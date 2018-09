Koolmees moet kleur bekennen in cruiseruzie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zit met zijn handen in het haar. Door een ruzie met een van de grootste scheepsreders ter wereld moet hij kiezen tussen bescherming van de maritieme industrie en bescherming van het Nederlandse arbeidsrecht.

Al enkele jaren is er achter de schermen een ruzie gaande over een boete die de Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW) heeft opgelegd aan de eigenaar van het grootste cruiseschip ter wereld.

Geen vergunning

De Amerikaanse rederij Royal Caribbean koos vier jaar geleden een droogdok in Rotterdam om zijn pronkstuk, The Oasis of the Seas, een flinke opknapbeurt te geven. Vol trots werd het schip onthaald in de Rotterdamse haven.

Om kosten te besparen, moest de renovatie in twee weken tijd gebeuren. Het personeel regelde de Amerikaanse reder samen met het UWV. Alles verliep in goed overleg en in korte tijd stelde het UWV 1350 tijdelijke werkvergunningen beschikbaar.

Boete

Maar het tij keerde toen de Arbeidsinspectie besloot een kijkje te nemen op het schip. Inspecteurs vonden nog eens 124 mensen, afkomstig uit de Filipijnen, die zonder werkvergunning druk waren met de interne verbouwing van het schip. Ze legden nieuwe vloerbedekkingen, schilderden de hutten en knapten de douches op.

De inspectie legde de Amerikaanse reder een boete op van 992.000 euro op. Royal Caribbean was het niet eens met de boete en tekende bezwaar aan.

Volgens het Amerikaanse bedrijf vallen de Filipijnen niet onder het Nederlandse arbeidsrecht, maar onder het zeevaardersrecht (of maritiem recht), ook al ligt het schip in een Rotterdams dok. Ze maken volgens de Amerikanen immers deel uit van het 'Flying Team', een groep werknemers die de wereld wordt overgevlogen om cruiseschepen van binnen op te knappen.