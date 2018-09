Toch geen diploma voor Maarssense leerling die naar rechter stapte

De mavo-leerling uit Maarssen die via de rechter afdwong dat zijn wiskunde-examen opnieuw beoordeeld moest worden, is alsnog gezakt. Een derde corrector gaf hem niet het ene punt dat hij nodig had om zijn diploma te krijgen.

De leerling van de Rientjes Mavo had een gemiddelde van 5,5 nodig voor zijn examen vmbo-tl, maar bleef steken op 5,483. Zijn vader vond dat onterecht en vroeg inzage in vijf examens. Hij kwam tot de conclusie dat zijn zoon bij wiskunde te weinig punten had gekregen.

De school was het daar niet mee eens en wilde het cijfer niet aanpassen, waarop de vader naar de rechter stapte. Die concludeerde dat de beoordeling van één opgave van het wiskunde-examen opnieuw moest. Bij die opgave waren de twee docenten die het examen nakeken het niet eens geworden.

Volwassenenonderwijs

Een derde corrector kreeg daarom de opdracht van de rechter om opnieuw naar de opgave te kijken. Die oordeelde in het nadeel van de leerling, zegt rector Rob van Oevelen van de Rientjes Mavo tegen RTV Utrecht.

De rector heeft de vader een mail gestuurd waarin de jongen wordt uitgenodigd om komend schooljaar terug te keren op de school in Maarssen. Van Oevelen verwacht dat de jongen daar geen gebruik van maakt. Hij gaat waarschijnlijk in het volwassenenonderwijs proberen zijn diploma alsnog te halen. "Ik hoop uiteraard dat hij het haalt", zegt Van Oevelen.