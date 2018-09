AH: Hamsterbollies vol plastic korrels hadden niet gemoeten

Klanten in de winkel kunnen de ballen weigeren, maar online klanten krijgen ze ongevraagd sowieso. De actie begon vorige week maandag en loopt nog tot en met komende zondag. Hij wordt nu niet stopgezet. "Als we ze nu uit de winkel zouden halen, doen we het ook niet goed. Er zijn ook mensen die de bollies willen."

Bewuste keuze

Albert Heijn zegt dat er bewust was gekozen voor de plastic korrels. "Duurzame alternatieven als rijst, hout of zand waren minder veilig. Bijvoorbeeld vanwege mogelijke bacteriegroei bij vochtigheid en warmte. We hebben testen gedaan en de bollies met plastic inhoud zijn veilig bevonden."

De supermarktgigant zegt verder juist bezig te zijn om het aantal plastic verpakkingen te verminderen. "We willen zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame alternatieven. Natuurlijk moeten we ook met spaaracties beter nadenken over welke materialen we gebruiken. Dit is een proces, al doende leren we."