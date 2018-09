DSB-zaak krijgt jaren later nog een staartje

Na bijna negen jaar krijgt de val de DSB Bank nog een staartje. Vijf oud-medewerkers van De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën moeten vandaag getuigen bij de rechtbank in Den Haag over hun rol bij de val van de bank Dirk Scheringa.

Scheringa beschuldigt onder andere DNB en het ministerie van Financiën van het lekken van vertrouwelijke informatie. Deze informatie zou volgens Scheringa uiteindelijk hebben geleid tot de val van de DSB Bank.

Miljoenenclaim

Samen met een aantal investeerders richtte Dirk Scheringa een stichting opgericht om "Dirk Scheringa gerechtigheid, eerherstel en genoegdoening te geven".

Daarnaast wil de DS-claimstichting de schade van het faillissement van de bank verhalen op het ministerie van Financiën en DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een claim van 830 miljoen euro. Volgens de stichting zou opzettelijk informatie zijn gelekt toen DSB een noodlening aanvroeg.

Getuigen

De advocaat van Dirk Scheringa, Geert-Jan Knoops, wil vandaag drie medewerkers van DNB aan de tand voelen. Onder meer oud-DNB-directeur Lex Hoogduin, Jaap Holthuizen, voormalig toezichthouder bij DNB, en woordvoerder Benno van der Zaag worden gehoord.

Van het ministerie van Financiën worden oud-directeur financiële markten Gita Salden en voormalig medewerker Charles Wijnker ondervraagd. Zij zouden alle vijf betrokken zijn geweest bij de zaak en volgens Scheringa meer weten van 'het lek'.

Faillissement

Al vanaf 2007 houdt DNB de bank nauw in de gaten. Vooral de organisatiestructuur leidt tot veel zorgen bij de toezichthouder. Oprichter Dirk Scheringa is eigenaar van DSB Beheer, dat weer eigenaar is van de DSB Bank.

Maar onder DSB Beheer vielen meerdere ondernemingen: onder andere het voetbalstadion van AZ, de voetbalclub zelf en het museum van Scheringa.

Ruim een week voor de val van de bank doet Dirk Scheringa begin oktober nog één poging het vertrouwen van DNB terug te winnen. Hij biedt aan een deel van zijn aandelen te verkopen zodat hij niet langer de volledige eigenaar is van de bank. Maar voor DNB is het te laat en te weinig om de zorgen weg te nemen.

In het weekend van 10 oktober 2009 spraken toenmalig minister van financiën Wouter Bos en DNB-president Nout Wellink over de problemen bij de bank. Zij waren nog altijd bezorgd over de financiële situatie bij de bank en de vele leningen die onderhand uitstonden.

'Te openlijk'

Maar volgens de stichting zouden zij daar veel te openlijk over hebben gesproken. Toen maandag 12 oktober 2009 bekend werd dat DSB een noodlening had aangevraagd, haalden klanten massaal hun geld van de bank.

In 2010 doet de commissie-Scheltema onderzoek naar het faillissement van DSB. De commissie concludeert dat de problemen bij de bank ontstonden door de "eenzijdige en weinig professionele wijze waarop de bank werd geleid".

Dirk Scheringa claimt dat de paniek overtrokken was en dat de bank helemaal niet in zulk financieel zwaar weer zat. Met de getuigenissen van vandaag hoopt de stichting aan te kunnen tonen dat informatie over de gesprekken tussen Bos en Wellink opzettelijk is gelekt.

Toch worden de voormalig minister van Financiën en oud-DNB-president vooralsnog niet gehoord. Begin dit jaar wees de rechter het verzoek om hen te verhoren af.