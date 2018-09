Grote brand in nationaal museum Brazilië

In het nationale museum van Brazilië in Rio de Janeiro is een grote brand uitgebroken. Het is het oudste wetenschappelijke instituut van het land. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

President Temer zegt dat tweehonderd jaar aan werk, onderzoek en kennis verloren is gegaan. Hij spreekt van een treurige dag voor alle Brazilianen.