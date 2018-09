Kilometers aan cannabis moeten Libanon rijk maken

Volgens Khoury zal het niet alleen geld in het laatje brengen, het zal ook de mensen die het verbouwen meer op hun gemak stellen. "Totdat we hier onderzoek naar deden was cannabis een taboe in Libanon. Zelfs erover praten."

Dat de cannabisboer in de Bekaa niet helemaal op z'n gemak is blijkt wel uit de revolver, waarvan een deel boven zijn broekrand uitsteekt. "Je kan hier niet zonder wapen rondlopen, snap je? We willen liever niemand aanvallen, maar er zijn mensen die 's nachts de hasj proberen te stelen."

Hij trekt een grote plant iets omlaag, wrijft met zijn vingers langs de toppen. "Zie je dat? Rondom de bloem glimt het. Dat is de hasj." Hij houdt zijn vingers bij zijn neus en inhaleert diep. Ik moet het ook doen. Een grote glimlach op zijn gezicht: "Nog twee weken, dan kunnen we oogsten."

Toch is de handel in Rode Libanon een stuk moeilijker dan een paar jaar geleden. De meeste hasj werd via Syriƫ naar andere delen in de wereld getransporteerd. Maar door de oorlog zit het land op slot, en komt er nog maar mondjesmaat drugs de grens over. "Het is een moeilijk jaar, het is beter als de overheid onze cannabis koopt."

Zover is het nog niet. Libanon heeft op dit moment, sinds de verkiezingen in mei, geen regering. Maar als Raed Khoury opnieuw mag aantreden als minister van Economische Zaken, zal hij de legalisering van cannabis tot prioriteit maken. En zal er volgend jaar september legaal worden geoogst.