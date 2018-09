Shazam in oorlogsgebied: technologie redt levens in Syrië

Abdrazah Abu Muhamed woont in Idlib en is één van de Syriërs die de lucht afspeurt naar gevechtsvliegtuigen. Hij kwam via sociale media in contact met de mannen van Hala Systems en besloot met ze samen te werken. "Ze bouwden een app die wij hier kunnen downloaden", vertelt Abdrazah via Skype. "Op die app voeren wij de gegevens in van de vliegtuigen die we zien, zoals het tijdstip en welke kant het vliegtuig opgaat."

De app stuurt die gegevens vervolgens door naar het centrale systeem. Op basis van al die informatie doet de computer een voorspelling over waar een luchtaanval gaat plaatsvinden. Burgers in die gebieden krijgen dan via Telegram of andere sociale media een melding dat ze gevaar lopen. "Hopelijk geven wij ze zo tijd om zichzelf in veiligheid te brengen."