Steeds meer sportverenigingen zijn rookvrij

Het aantal sportverenigingen dat geheel of gedeeltelijk rookvrij is, loopt snel op. Waren het er vorig jaar nog 151, nu zijn dat er 571, meldt de Hartstichting.

Echt helemaal rookvrij zijn 226 sportclubs. "De andere 345 hebben maatregelen genomen om roken in de buurt van kinderen tegen te gaan", aldus een woordvoerder.

"Dat betekent dat er bijvoorbeeld op zaterdag, als er veel kinderen sporten, niet mag worden gerookt langs de lijn. Op zondag mag dat dan wel. Of er is een rookhoekje gemaakt, uit het zicht van de kinderen."

Beschermen

De Hartstichting is blij met de ontwikkeling. "We begonnen drie jaar geleden met een handjevol rookvrije sportclubs. En je ziet dat het aantal steeds sneller groeit. Dat is belangrijk, want we moeten kinderen beschermen tegen de verleiding van het roken."

In heel Nederland zijn inmiddels ruim 200 voetbalclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij. Dat is nog relatief weinig, omdat er zo'n 3000 clubs zijn. Hockeyclubs doen het een stuk beter. Met meer dan 110 clubs gaat het om een derde van alle hockeyclubs.

Sprong

De meeste rookvrije sportclubs zijn te vinden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Zeeland laat ook een sprong zien. Vorig jaar mocht roken daar nog bij alle sportclubs; inmiddels mag dat bij acht clubs niet meer, of niet meer overal.

Volgens de Hartstichting is de grote stijging van geheel of gedeeltelijk rookvrije sportclubs mede te danken aan de steun van vijf grote buitensportbonden, zoals de KNVB en de Atletiekunie. Daarnaast spelen ook gemeenten een belangrijke rol.