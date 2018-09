Politie Australië vindt enorm wapenarsenaal

De 64-jarige bewoner van het pand, een oud-cipier, is opgepakt wegens verboden wapenbezit. De politie onderzoekt nog wat hij met de wapens van plan was. Volgens een Australische krant had hij psychische problemen en was hij geobsedeerd door wapens.

Australië kent sinds een bloedbad in 1996 strenge wapenwetten. Een dergelijke vondst is daarom ongebruikelijk in het land. Ironisch genoeg houdt de politie van de deelstaat New South Wales momenteel een inzamelingsactie onder een amnestieregeling voor illegale wapens.