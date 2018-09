Bono verliest stem tijdens concert in Berlijn

"We weten niet wat er gebeurd is en zoeken medisch advies", laat de band weten in een reactie waarin ook excuses worden aangeboden. "Bono was in topvorm en had voor de show nog een prachtstem, maar na een paar nummers verloor hij zijn stem volledig."

U2 trapte vrijdag- en zaterdagavond zijn Europese Experience + Innocence tour af in Berlijn. Op 7 en 8 oktober staat Amsterdam op de agenda, thuisbasis Dublin is hekkensluiter in november. Of die data in gevaar komen is nog niet bekend.