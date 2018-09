Jongen (13) overlijdt door botsing op voetbalveld

In 's-Heerenberg in Gelderland is een jongen overleden nadat hij op het voetbalveld met zijn hoofd hard tegen een andere speler was gebotst. Het gaat om een 13-jarige jeugdspeler van voetbalvereniging MvR.

Na de botsing viel de jongen op de grond en stopte zijn ademhaling. Omstanders verleenden eerste hulp en belden 112. De jongen werd met ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de dag overleed.

's Middags organiseerde de vereniging een bijeenkomst voor spelers en ouders. Voor morgen zijn alle wedstrijden van de club afgelast.