Dood drie tieners na auto-ongeluk Anna Paulowna heeft 'enorme impact'

Kort na middernacht botste in het dorp in Noord-Holland een auto met vijf inzittenden tegen een lantaarnpaal. Twee jongens van 16 en een jongen van 15 werden uit de auto geslingerd en overleefden het ongeluk niet. Een man van 20 en een meisje van 17 die ook in het voertuig zaten, raakten gewond.

Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde, wat de oorzaak van het ongeluk is en hoe hard de wagen reed.

'Enorme klap'

"Bewoners in de wijk hebben een enorme klap gehoord en zijn meteen naar buiten gegaan", vertelt burgemeester Nawijn. Zij hebben tevergeefs geprobeerd de inzittenden te reanimeren.

"Mijn eerste aandacht gaat uit naar de ouders van de slachtoffers", zegt de burgemeester. Hij is vanmiddag bij de nabestaanden op bezoek geweest.