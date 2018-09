14.000 wildplassers goed voor 1,8 miljoen aan boetes

Relatief gezien worden de meeste boetes voor wildplassen niet in Amsterdam of Rotterdam uitgedeeld, maar in Valkenburg aan de Geul. Vorig jaar schreef de politie daar 80 bekeuringen uit per 10.000 inwoners. Nummer 2 is Terschelling met 64 boetes. Schouwen-Duiveland, ook een toeristische gemeente, staat op 3 met 39 bekeuringen per tienduizend inwoners.

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal daalde het aantal boetes voor wildplassen overigens sterk, van 21.000 vijf jaar geleden naar 14.000 in 2017.

Boete overal 140 euro

Het is niet eenvoudig om een goed overzicht te krijgen van het aantal beboete wildplassers in Nederland, want er is geen landelijk beleid op dat gebied. In het Wetboek van Strafrecht staat ook nergens dat wildplassen (of wildpoepen) verboden is.

Gemeenten nemen het verbod meestal op in hun eigen algemene plaatselijke verordening (APV) en bepalen de boete ook zelf. Daarin zijn ze trouwens eensgezind: een bekeuring voor wildplassen is altijd 140 euro.

Uit onderzoek van databureau Local Focus blijkt dat absoluut gezien in Amsterdam de meeste boetes zijn uitgedeeld: 1188 (oftewel 14,1 per 10.000 inwoners). De bekeuringen in 'koploper' Valkenburg waren lang niet allemaal voor inwoners, meldt 1Limburg: de gemeente trekt ook veel bezoekers van vrijgezellenfeesten.

Politieacties: geen boetes

Het is niet duidelijk waarom het aantal boetes voor wildplassers daalt. Wel staan er bij stadsfeesten tegenwoordig vaker openbare toiletten, ook voor vrouwen.

Tegelijkertijd loopt de politie niet altijd even hard achter wildplassers aan. Omdat de politie nu (net als in 2015) actie voert tegen de hoge werkdruk, worden er zelfs helemaal geen bekeuringen uitgedeeld voor een relatief kleine overtreding als wildplassen.