Bombardementen in Idlib verjagen Mosaab (20) niet

Het is geen toeval dat er zo veel rebellen in Idlib zitten. Assad sloot de laatste jaren deals met de rebellen. Burgers, verzetsstrijders en families stonden voor de keuze: erken de regering in Damascus, of vertrek naar Idlib. Naast alle rebellen zitten er daarom op dit moment ook zo'n 1,5 miljoen vluchtelingen.

Met steun van Rusland, de belangrijkste militaire partner van Syrië, wil Assad de regio heroveren. Gisteren maakte Rusland bekend een militaire oefening uit te voeren voor de kust van Syrië. Daaraan doen 25 schepen en 30 straaljagers mee.