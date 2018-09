Nog een jaartje twijfelachtige cijfers over de uitstoot van je nieuwe auto

Strenger

Omdat de nieuwe test veel strenger is, zijn veel fabrikanten druk aan het sleutelen geslagen. "Ze vrezen hogere uitstootwaardes door de strengere test", zegt Huyskens. "Dus voeren ze technische aanpassingen door om de uitstoot binnen de perken te houden. Tegelijkertijd moet ook het verbruik niet al te zeer stijgen."

Het is een gigantische operatie voor de auto-industrie. Verschillende merken hebben de productie deels stopgezet omdat ze de technische aanpassing nog niet op orde hadden en hebben. En nieuwe modellen die wel klaar zijn, staan nog in de wachtrij bij de testinstanties.

"Wij verkopen daarom nu alleen uit voorraad", zegt verkoper Edwin van Dorp van Autohaag Zeeuw in Den Haag. De dealer verkoopt onder meer auto's van Renault, Nissan en Ford. "We hebben een flinke voorraad auto's extra ingekocht. Die vallen nog onder de oude test en die mogen we nog een jaar verkopen."

Levertijd

Een nieuwe auto bestellen is lastig. "Niet alle modellen zijn beschikbaar. We kunnen de klant geen levertijd geven", zegt Van Dorp. "En van de meeste auto's weten we nog niet wat de nieuwe uitstootwaarden worden onder de nieuwe testcriteria. Dus weten we ook nog niet wat de prijs zal zijn van die auto's. Want de uitstoot bepaalt de hoogte van de bpm-belasting."

Hoewel het kabinet eerder heeft vastgesteld dat een hogere CO2-uitstoot niet mag leiden tot een hogere bpm voor de consument, is dat nog niet geregeld. Onderzoeksbureau TNO heeft opdracht gekregen om de effecten van de nieuwe test na te gaan. De eindconclusie wordt pas volgend jaar verwacht. Pas dan kan het kabinet een nieuwe bpm-tabel bepalen.

Dus op dit moment betaalt de koper van een nieuwe auto belasting op basis van de CO2-uitstoot die de auto produceert. Ook als het een auto is die al door de nieuwe test is gegaan en dus volgens de officiële cijfers mogelijk wat meer uitstoot dan een ouder vergelijkbaar model.

"We zien wel al dat de uitstoot hoger uitvalt", zegt Maarten Palthe van onderzoeksbureau Jato Dynamis. "Europabreed hebben we al een groep auto's die door de test is. Als we die vergelijken met eerdere gelijke modellen komen we tot nu toe uit op een gemiddelde stijging van de CO2-uitstoot met zo'n 10 gram per kilometer."

Daarbij moet gezegd worden dat er een rekenformule is losgelaten op de uitkomsten om de nieuwe test enigszins te kunnen vergelijken met de oude test. Dus eigenlijk is het verschil in de uitstoot groter.

Minder uitstoot

Maar niet alle auto's laten een stijging zien. "Fabrikanten komen met aanpassingen, verbeteringen, waardoor een vergelijkbare auto onder de nieuwe test zelfs minder uitstoot", zegt Palthe. "Dat zien we ook. Net zoals we zien dat sommige merken, zoals Volvo en BMW, op tijd hebben gereageerd en veel modellen al door de nieuwe test hebben geloodst. Maar bijvoorbeeld Volkswagen, Fiat of Suzuki lijken wat later in actie te zijn gekomen."

Autobedrijf Van Oord in Maarssen verkoopt onder meer Suzuki's. "Wij hadden een schokbeweging verwacht, maar eigenlijk is er niets aan de hand", zegt directeur Rijchart van Oord. "Wij hebben gewoon voldoende extra auto's onder de oude test op voorraad ingekocht. Die mogen we in de overgangsregeling nog een jaar verkopen. De klant kan iedere auto krijgen. En over een jaar zijn alle modellen door de nieuwe test gegaan."