Leider separatisten Oost-Oekraïne komt om bij aanslag

De leider van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne is bij een bomaanslag omgekomen een café in het centrum van de stad Donetsk. De autoriteiten van de Volksrepubliek Donetsk hebben dat bekendgemaakt.

De 42-jarige Alexandr Zachartsjenko leidde de door de separatisten uitgeroepen republiek sinds augustus 2014. Dat jaar verklaarden zij zich onafhankelijk van Oekraïne en begon de strijd met het Oekraïense leger die al aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost. De separatisten worden door Rusland gesteund.