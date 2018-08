Openlijk homo in Arabische wereld: 'Reacties maken het de moeite waard'

"Mensen vinden het vaak interessanter dat ik homo ben, dan muzikant." Hamed Sinno zucht erbij. "Maar ja, het is wat het is."

Het is niet zo gek. Hamed Sinno is namelijk de zanger van Mashrou' Leila, één van de populairste bands in het Midden-Oosten. En openlijk homo, een nogal ongebruikelijke combinatie. En niet zonder risico, want homoseksualiteit is een groot taboe in de Arabische wereld.

In zijn thuisland Libanon is seks met iemand van hetzelfde geslacht officieel strafbaar. In Egypte staat de band inmiddels op de zwarte lijst, nadat er eind vorig jaar tijdens een concert in Caïro met regenboogvlaggen werd gezwaaid. De vlaggenzwaaiers werden gearresteerd. Mashrou' Leila is niet langer welkom.

Correspondent Marcel van der Steen ging op pad met Hamed Sinno: