Opnieuw tonnen cocaïne gevonden tussen bananen in Oosterhout

De politie heeft vijf mannen aangehouden na het onderscheppen van 4000 kilo cocaïne in Oosterhout. De drugs zaten in een lading bananen uit Colombia die via de haven van Antwerpen naar Europa waren verscheept. De drugs hebben volgens de politie een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro.

De Belgische douane kwam de cocaïne op het spoor en schakelde de Nederlandse politie in. Agenten lieten de container door als lokmiddel. Die kwam woensdag uit in een loods in Oosterhout, meldt Omroep Brabant.

De 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen werd opgepakt, net als de 50-jarige bewoner van een huis bij de loods en een 22-jarige man uit Amsterdam. Een dag later werden nog twee Belgen aangehouden.

'Erg toevallig'

Deze week vond de politie 3500 kilo cocaïne die op dezelfde manier werd gesmokkeld. Die lading kwam ook uit Zuid-Amerika en werd tussen de bananen via Antwerpen naar Oosterhout gebracht. Ook daar werden vijf mensen aangehouden.

De politie noemt de twee opeenvolgende vondsten erg toevallig en onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.