Ridder Roy de Ruiter deed 'soms het onmogelijke' in Afghanistan

Deze actie werd op de grond geleid door majoor Gijs Tuinman, die ook onderscheiden is met de Willems-Orde. De Ruiter werkte meerdere keren met hem samen. De twee zijn goed te vergelijken. "Roy is een Gijs in de lucht, aldus een militair op de grond", zei de koning in zijn toespraak. "Een groter bewijs van respect is nauwelijks denkbaar."

Ook stond Willem-Alexander stil bij De Ruiters vasthoudendheid bij de planning en gedetailleerde voorbereiding van missies en zijn improvisatievermogen. "Beleid wordt niet op de basis gemaakt, maar ook in de cockpit terwijl de granaten langssuizen. Om dan de rust en het overzicht te bewaren dan moet je uitzonderlijke capaciteiten hebben. Majoor De Ruiter heeft bewezen daarover te beschikken. Majoor De Ruiter, u hield het hoofd helder in heetst van de strijd."

Reservist

In 2013 kreeg De Ruiter eervol ontslag bij defensie. Nu werkt hij in Oman als instructeur-vlieger bij de Royal Oman Police. Hij is nog reservist in de rang van majoor.

Naast Roy de Ruiter zijn er nog drie ridders in de Militaire Willems-Orde in leven. Ken Mayhew kreeg de prijs voor zijn moed bij de bevrijding van Weert, Venray en Overloon in de Tweede Wereldoorlog. Kapitein Marco Kroon voor kreeg de prijs in 2009 voor zijn optreden tijdens een missie in Afghanistan 2006. Vier jaar geleden kwam daar majoor Gijs Tuinman bij voor zijn werk als commandant in Uruzgan in 2009.