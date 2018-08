Amerikaans stel moet tonnen aan donaties voor zwerver afstaan

Een uiterst geslaagde benefietactie is in de VS uitgelopen op een juridisch steekspel. Dakloze Johnny Bobbitt heeft een rechtszaak gewonnen tegen een stel dat in zijn naam een fortuin ophaalde, maar weigerde het hem te geven.

Vorig jaar november gebruikte Bobbitt zijn laatste geld om benzine te kopen voor Kate McClure, die met een lege tank was gestrand in Philadelphia. De vrouw begon daarop als bedankje een fondsenwerfactie op internet, die dankzij wereldwijde media-aandacht meer dan 400.000 dollar (zo'n 345.000 euro) in het laatje bracht.

McClure en haar vriend weigerden vervolgens om het geld direct aan Bobbitt te geven, omdat ze bang zijn dat hij er drugs voor koopt. Volgens het stel deed hij dat afgelopen december toen ze hem 25.000 dollar gaven.

Geld naar derdenrekening

Volgens Bobbitt hebben de twee het geld in eigen zak gestoken, wat ze ontkennen. De vriend van McClure zei in een recent interview dat er nog ruim 150.000 dollar over is. De rest van het geld is onder meer gebruikt om een camper te kopen voor Bobbitt.

Een rechter heeft nu bepaald dat het stel het geld moeten overmaken op een derdenrekening, waarover de advocaten van Bobbitt zeggenschap hebben. Zij mogen daar pas aan komen als de rechter toestemming geeft. Ook moeten McClure en haar vriend een accountant inhuren die hun financiƫle handel en wandel gaat onderzoeken.