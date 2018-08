Afrikaanse kinderen bedanken Theresa May met dans, en May doet mee

Wat te doen als je als premier de vraag krijgt om een dansje te wagen? De Britse premier Theresa May kreeg de vraag twee keer tijdens haar driedaagse bezoek aan Afrika. En twee keer besloot ze het er maar op te wagen.

De Britse premier bezocht het continent om de handelsbetrekkingen te bevorderen met het oog op de brexit. Ze ging naar Zuid-Afrika, Nigeria en Kenia.

De eerste dag van haar trip bezocht ze Zuid-Afrika, waar ze in Kaapstad ontvangen werd door een Afrikaanse basisschool. Ze bood de kinderen een studiebeurs aan, en daar wilden de kinderen May voor bedanken met een dans. Maar er werd ook van May verwacht dat ze meedeed. Gisteren ging May naar Kenia waar hetzelfde gebeurde. Een groep scouts verraste haar met een dans, en ze deed vrolijk mee.

De houterige dansbewegingen van May zijn niet onopgemerkt gebleven in de Britse pers. The Guardian spreekt over 'ondragelijk onhandig'. The Telegraph heeft het over een hilarische, onhandige danspoging. Daily Mail houdt het op:"'De May-bot slaat weer toe".