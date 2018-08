Nieuwe dreigementen in handelsconflict EU met VS

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie heeft gezegd dat Europa zijn eigen tarieven op de invoer van auto's zal hanteren, als de "wapenstilstand" die hij over het handelsconflict met president Trump is overeengekomen niet standhoudt.

In juli sprak Juncker met Trump in het Witte Huis af te werken aan de afschaffing van importtarieven op industriële goederen, met uitzondering van auto's. De druk leek van de ketel toen Juncker aan de Amerikaanse president toezegde meer soja en vloeibaar gas te importeren.

Europees Commissaris Malmström stelde gisteren de wederzijdse afschaffing van de importtarieven op auto's voor.

President Trump heeft dat aanbod in een interview met het persagentschap Bloomberg afgewezen als "niet goed genoeg". Hij zei dat de Europeanen wel auto's kopen, "maar niet de onze". Trump herhaalde zijn eerder gedane uitspraak dat Europa bijna net zo erg is als China, alleen wat kleiner.

Juncker zei vanochtend op de Duitse televisie dat de Europese Unie zijn handelsbeleid niet laat dicteren door wie dan ook. "Als Washington onze overeenkomst schendt en de invoer van auto's belast, zullen wij dat ook doen."

Commissaris Malmström zei dat in juli met de Amerikanen is afgesproken dat gedurende de besprekingen over het handelsconflict geen nieuwe tarieven worden opgelegd. Als Trump nu met strafkortingen komt, schorten we het overleg op, zei Malmström.

Dreigement vertrek uit WTO

President Trump dreigt ook dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit de Wereldhandelsorganisatie WTO. Trump voelt zich slecht behandeld door die organisatie. Hij omschreef de WTO tegenover Bloomberg als een ramp op zich.

Een Amerikaanse terugtrekking uit de WTO zal volgens deskundigen grotere economische internationale gevolgen hebben dan het handelsconflict tussen de VS en China. Trump wil dat conflict ook verder op scherp stellen. De WTO, mede door de VS opgezet, speelt een hoofdrol in het internationale handelsverkeer van na de Tweede Wereldoorlog.

Mogelijk volgende week al wil Trump de strafkortingen die hij China oplegt verhogen tot 200 miljard dollar. De president dreigt daar al lange tijd mee. In de VS wordt over het handelsconflict met China deze en komende week gesproken in een hoorzitting van het Congres.